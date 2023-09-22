Стали известны подробности аварии на улице Московской в Калуге

Ранее мы сообщали о столкновении «Киа Рио» и мотоцикла «Мотоленд» в Калуге на улице Московской.

По нашей информации, в ДТП пострадал 35-летний водитель мотоцикла. У него ушиб позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

Пострадавшего байкера госпитализировали в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.