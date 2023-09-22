В Калужской области отремонтировали дома, пострадавшие от беспилотника

В минувшую субботу, 16 сентября, в Мосальском районе Калужской области сбили беспилотник. Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры, однако позже данные уточнили.

- При подробном изучении местности выяснилось, что взрывной волной были повреждены стекла в нескольких дачных постройках на окраинах деревни, - рассказал 22 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Местные власти оперативно помогли владельцам домов провести ремонт.

Все работы проводились за счет муниципального бюджета.

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