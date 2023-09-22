В Калуге «Газель» сбила пешехода

Около 9:20 утра в пятницу, 22 сентября, на улице Болдина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса грузовой «Газели» в районе перекрестка с улицей Белинского.

Сообщается об одном пострадавшем.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.