В Калужской области водитель «Тойоты» пострадал в ДТП с животным

Около 22:00 в четверг, 21 сентября, на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» водитель «Тойоты Королла» сбил животное и вылетел в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Что именно это был за зверь, в полиции пока не уточняют.

За рулем «Тойоты» находился 23-летний мужчина. Он попал в больницу.

Напомним, ранее в министерстве природных ресурсов и экологии предупреждали о сезоне гона у лосей. Она стали чаще выскакивать на дорогу в темное время суток.

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