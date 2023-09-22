В Калуге мотоциклист пострадал в ДТП на улице Московской

Около 8:40 утра в пятницу, 22 сентября, ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Московской в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись «Мотоленд» и «Киа Рио».

Различные травмы получил мотоциклист. Информация о его состоянии уточняется.

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