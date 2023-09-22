В Калуге байкер на Harley-Davidson попал в ДТП на Грабцевском шоссе

Утром в пятницу, 22 сентября, ДТП с участием мотоциклиста произошло на Грабцевском шоссе в Калуге на участке между улицами Зерновой и Клюквина. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись байкер на Harley-Davidson и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Травмы получил мотоциклист.

Движение в этом районе Грабцевского шоссе затруднено в обе стороны.

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