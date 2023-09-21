Минометную мину нашли в Калужской области рядом со стройплощадкой

В четверг, 21 сентября, в Ульяновском районе Калужской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

В 500 метрах от стройплощадки в деревне Старица лежала минометная мина.

Спасатели обезвредили опасный предмет. Никто не пострадал.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.