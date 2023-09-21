В Калужской области 66-летний мужчина пропал в лесу

В деревне Рыляки Юхновского района ушел в лес и не вернулся 66-летний Александр Поздняков. Об этом вечером в четверг, 21 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

На мужчине синяя куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги и черный берет.

Рост пропавшего человека – 170 сантиметров. Волосы русые, короткие.

Фото у волонтеров пока нет.

На место поисков выехали добровольцы.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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