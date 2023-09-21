В Калуге водитель «Хендая» сбил женщину на переходе

Около 16:30 в среду, 20 сентября, на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Хендая Солярис» сбил 64-летнюю женщину, которая шла на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.