В Калуге водитель «Хендая» врезался в «Ленд Ровер» на улице Ленина

Около 13:30 в среду, 20 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись «Хендай Солярис» и «Ленд Ровер». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Хендая» ехал по Ленина со стороны улицы Баррикад и врезался в «Ленд Ровер», двигавшийся по Чижевского в сторону Московской.

Различные травмы получила 83-летняя пассажирка «Хендая». Женщину отвезли в больницу.

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