В Калужской области два человека пострадали в вылетевшей в кювет «Шкоде»

Около 16:30 в среду, 20 сентября, в селе Колонна Хвастовичского района съехал в кювет легковой автомобиль «Шкода», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в этой аварии пострадали два человека, находившиеся в машине. Их доставили в местную больницу.

Очевидцы сообщают, что водитель не справился с управлением.

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