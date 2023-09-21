В калужской деревне обнаружили минометные мины

В среду, 20 сентября, в деревне Носовка Людиновского района нашли четыре минометные мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Боеприпасы пролежали в земле около 80 лет.

Спасатели их обезвредили.

Также в этот день обезвредили гранату, переданную из отдела полиции в Кирове.

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