«Шкода» вылетела в кювет в Калужской области

Около 16:30 в среду, 20 сентября, в селе Колонна Хвастовичского района произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» не справился с управлением и съехал в кювет.

Сообщается как минимум о двоих пострадавших.

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