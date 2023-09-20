В Калуге пешехода сбили на улице Плеханова

Около 16:30 в среду, 20 сентября, на улице Плеханова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса легкового автомобиля «Хендай Солярис».

Информация о состоянии пострадавшего пока устанавливается.

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