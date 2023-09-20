В Калуге 34-летний мотоциклист уходил от столкновения и упал на дорогу

Около 19:30 во вторник, 19 сентября, в поселке Куровской на территории Калуги мотоциклист на «Ямахе» упал на дорогу. Подробности об этом происшествии нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний байкер уходил от столкновения с автомобилем «Лада Веста», водитель которого выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклу.

Врачи на месте оказали помощь байкеру.

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