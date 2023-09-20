В центре Калуги столкнулись «Ленд Ровер» и «Хендай»

Около 13:30 в среду, 20 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Там не смогли разъехаться водители «Ленд Ровера» и «Хендая Соляриса».

На данный момент известно, что пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.