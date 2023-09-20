В Калуге женщину сбили на улице Суворова

Около 17:15 во вторник, 19 сентября, на улице Суворова в Калуге сбили пешехода. Подробности о происшествии нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

У дома №144 45-летний водитель «Фиата Дукато» двигался задним ходом и сбил находившуюся на проезжей части 58-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в БСМП, но позже врачи отпустили ее домой.

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