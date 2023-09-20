В Калужской области три человека пострадали в упавшем в котлован «Форде»

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 сентября, возле деревни Манино Людиновского района упал в котлован на месте проведения ремонтных работ легковой автомобиль «Форд». В этой аварии пострадали три человека, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Форда Фокус» двигался в сторону Кирова, пробил бетонные блоки, и машина упала в котлован.

В больницу попали сам водитель, а также ехавшие с ним два пассажира – 52-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Один из читателей прислал нам видео с места происшествия.

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