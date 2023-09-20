Калужских водителей предупредили о большом количестве лосей

Вечером во вторник, 19 сентября, на дороге Калуга – Тула погиб водитель «Киа», который сбил выбежавшего на проезжую часть лося. В связи с этим происшествием министерство природных ресурсов и экологии Калужской области опубликовало предупреждение для автомобилистов.

- Сейчас начался гон лосей, который продолжится до октября, - пояснили в Минприроды. - В это время животные более активны, больше перемещаются, чаще переходят дороги, чем создают опасность. Поэтому водителям необходимо быть осторожными.

Водителей призвали не превышать скорость, особенно при проезде через леса. Большинство подобных аварий происходит в темное время суток.

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