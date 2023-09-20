В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой»

Вечером во вторник, 19 сентября, еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Калуге. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

В поселке Куровской на улице Деловой столкнулись мотоцикл «Ямаха» и «Лада Веста».

По предварительным данным, различные травмы получил байкер. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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