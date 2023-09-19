Под Калугой водитель «Киа» погиб в столкновении с лосем

Около 19:30 во вторник, 19 сентября, на дороге Калуга – Тула в Перемышльском районе в ДТП погиб 40-летний водитель «Киа Рио». Подробности нам сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, у поворота на деревню Большие Козлы на дорогу выбежал лось. Водитель не успел затормозить и сбил животное.

Мужчина скончался на месте происшествия.

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