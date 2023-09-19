В Калужской области «Форд» упал в огромную яму

Около 16:30 во вторник, 19 сентября, в деревне Манино Людиновского района, которая расположена на дороге между Людиново и Кировом, произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового «Форда» не справился с управлением и съехал с дороги в огромную яму, которую выкопали для прокладки коммуникаций.

Пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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