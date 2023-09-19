В Калужской области по дороге домой исчез 65-летний мужчина

В Сухиничском районе Калужской области пропал 65-летний Иван Иванович Иваночкин, сообщили в пресс-службе СК.

Как сообщило следствие, о местонахождении мужчины неизвестно с ночи на 19 сентября. Иван гостил у знакомого в деревне Костино Сухиничского района, откуда отправился домой и пропал.

Организована процессуальная проверка, проведены осмотры местности, опрос очевидцев и экспертизы.

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