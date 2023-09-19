В Калуге пропала женщина с тростью

В Калуге пропала 67-летняя Людмила Кутова. Об этом во вторник сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз женщину видели 18 сентября.

По информации волонтеров, она нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей:

Коричневая трость,

Рост – 162 см.

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Серые глаза,

Черная куртка,

Черные брюки,

Черные сапоги.

Информацию об этой женщине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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