В Калужской области 17-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП

Около 19:00 в понедельник, 18 сентября, в деревне Синявка Куйбышевского района не справился с управлением мопеда и упал на обочину 17-летний подросток. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Ребенок ехал со стороны Бетлицы в сторону деревни Бутчино.

С различными травмами подростка отвезли в больницу.

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