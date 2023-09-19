В Калуге водитель сбил женщину и скрылся

В Калуге на улице Хрустальной около 8 утра 18 сентября сбили 39-летнюю женщину. Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель сбил калужанку, которая находилась на проезжей части, и уехал. Марку машины женщина не запомнила.

Пострадавшую отвезли в БСМП. Позже врачи отпустили ее домой.

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