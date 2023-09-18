В Калужской области водитель мопеда пострадал в ДТП

Около 19:00 в понедельник, 18 сентября, в деревне Синявка Куйбышевского района произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель мопеда не справился с управлением, съехал на обочину и упал.

Сообщается об одном пострадавшем.

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