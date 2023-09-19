В Калуге труп коровы проверяют на сибирскую язву

В деревне Галкино на севере Калуги обнаружили труп коровы. Об этом вечером в понедельник, 18 сентября, сообщили в городской ветеринарной станции.

Причины смерти животного устанавливаются.

Ветеринары отобрали пробы на сибирскую язву.

Напомним, в этой части Калуги жители жаловалась, что стадо коров ходит по дворам многоквартирных домов.

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