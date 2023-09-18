Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Работодатель года-2023 Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Стала известна судьба двух пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2023 19:20 0 280
Стала известна судьба двух пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова в Калуге

Двое пострадавших в ДТП на улице Кирова в Калуге 24 августа выписаны из больницы. Об этом вечером в понедельник, 18 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Анна Александровна Ф. вернулась домой из калужской БСМП, где она проходила реабилитацию. 

Девочка Алина Ф. выписаны из московской РДКБ им. Пирогова. Теперь ее будет наблюдать травматолог в Калуге. 

В столичных больницах пока остаются две женщины. Наталья Анатольевна З. находится в НМХЦ им. Пирогова в стабильно тяжелом состоянии. Диана Руслановна М. восстанавливается в реабилитационном центре.

Напомним, 24 августа водитель «Тойоты» в состоянии наркотического опьянения вылетел на тротуар на улице Кирова и сбил 11 человек.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2023 19:20 0 280
Тэги: происшествие дтп область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
В плену порока: стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink Originals
«Слово пацана» — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Ростелеком» сделал доступной мобильную связь еще в четырех деревнях Калужской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Все опросы
Новости партнеров
Почему так важно поддерживать малый и средний бизнес
На что обратить внимание при покупке автомобиля в автосалоне?
Сверла по керамограниту

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru