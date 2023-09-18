Стала известна судьба двух пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова в Калуге

Двое пострадавших в ДТП на улице Кирова в Калуге 24 августа выписаны из больницы. Об этом вечером в понедельник, 18 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Анна Александровна Ф. вернулась домой из калужской БСМП, где она проходила реабилитацию.
Девочка Алина Ф. выписаны из московской РДКБ им. Пирогова. Теперь ее будет наблюдать травматолог в Калуге.
В столичных больницах пока остаются две женщины. Наталья Анатольевна З. находится в НМХЦ им. Пирогова в стабильно тяжелом состоянии. Диана Руслановна М. восстанавливается в реабилитационном центре.
Напомним, 24 августа водитель «Тойоты» в состоянии наркотического опьянения вылетел на тротуар на улице Кирова и сбил 11 человек.
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