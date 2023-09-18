В Калуге найден погибшим пропавший мужчина

В понедельник, 18 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил об обнаружении мертвым 64-летнего мужчины.

Этот человек пропал в августе в районе Тихоновой Пустыни на территории Калуги.

Волонтеры выезжали на место происшествия.

Что именно произошло с калужанином, пока не уточняется.

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