В Калуге водитель «БМВ» сбил шестилетнюю девочку

Около 14:30 16 сентября в Калуге на улице Плеханова шестилетняя девочка пострадала в ДТП. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «БМВ» ехала со стороны улицы Комарова и сбила ребенка у дома №81. Перехода в этом месте нет. Как ребенок оказался на проезжей части, пока не уточняется.

Девочку отвезли в больницу.

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