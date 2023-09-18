В Калуге на улице Хрустальной сбили 39-летнюю женщину

В понедельник, 18 сентября, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

По нашей информации, на улице Хрустальной водитель за рулем машины, марка которой устанавливается, сбил 39-летнюю женщину. Нарушитель скрылся с места аварии.

У пострадавшей перелом стопы, она была госпитализирована в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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