В Калуге 45-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, в ночь на 18 сентября в Калуге произошел пожар в частном жилом доме в селе Спас. Позже стали известны некоторые подробности.

По предварительной информации МЧС, пожар начался из-за короткого замыкания.

В больницу с ожогами попал 45-летний мужчина.

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