В Калуге человек пострадал в ночном пожаре

В ночь на понедельник, 18 сентября, в селе Спас на территории Калуги произошел пожар, сообщает региональное Главное управление МЧС.

Примерно в 00:00 там загорелся частный жилой дом.

Пострадал один человек, рассказали спасатели. Информация о его состоянии уточняется.

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