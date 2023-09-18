В Калуге две «Лады» столкнулись на Южном обходе

Около 10:30 утра 16 сентября в Калуге на Южном обходе недалеко от Анненок столкнулись два автомобиля «Лада». Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, которым управлял 21-летний калужанин.

Различные травмы получил предполагаемый виновник ДТП.

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