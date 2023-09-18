В Калуге «Фольксваген» врезался в «Киа»

Ночью 16 сентября в Калуге на перекрестке улиц Московской и баррикад произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» ехала по Баррикад со стороны улицы Ленина и не пропустила «Киа Церато».

Различные травмы получил 42-летний водитель «Киа». Помощь ему оказали на месте.

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