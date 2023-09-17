В Калужской области над аэродромом Шайковка уничтожен БПЛА

В воскресенье, 17 сентября, в Калужской области БПЛА атаковал стратегический аэродром Шайковка, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Беспилотник был перехвачен и уничтожен вертолетами Ми-28. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

С октября 2022 года это третья попытка атаковать аэродром Шайковка, отмечает телеграм-канал.

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