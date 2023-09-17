В Калуге обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

В воскресенье, 17 сентября, ГУ МЧС по Калужской области сообщает об обезвреживании взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории города Калуги.

Так, работы по обезвреживанию проводились 2 раза, обезврежено 8 единиц:

- в городе Калуге, деревне Доможирово, на участке дома № 19 найдена и обезврежена минометная мина 82 мм – 1 единица.

- в городе Калуге, в лесном массиве на расстоянии 500 метров от деревни Крутицы найдены и обезврежены минометные мины 50 мм – 7 единиц.

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