В центре Калуги 14-летняя девочка на электросамокате сбила женщину

В субботу, 16 сентября, в Калуге произошло происшествие с электросамокатом, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 16 часов 13 минут в Калуге на улице Кирова произошел наезд электросамоката на пешехода. Есть пострадавший.



По уточнению УМВД по Калужской области, все произошло у дома № 21 по улице Кирова.

Предварительно известно, что управляла электросамокатом 14-летняя девочка. Двигаясь по тротуару, она допустила наезд на пешехода - 56-летнюю женщину. Тяжесть травм пострадавшей уточняется.

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