В Калужской области БПЛА сбили на территории Мосальского района

Как мы сообщали ранее, в субботу, 16 сентября, в Калужской области системой ПВО был сбит беспилотник.

БПЛА упал на территории Мосальского района. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Оперативные службы приняли все необходимые меры для быстрого обнаружения места падения и обезвреживания БПЛА, - отметил Шапша. - В обнаружении места падения им, в том числе, помогла информация, полученная от местных жителей.

Губернатор напомнил, что каждый может помочь службам ПВО с помощью приложения.

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