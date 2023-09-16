В Калуге «БМВ» сбил пешехода

В субботу, 16 сентября, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 14:32 на улице Плеханова водитель, управляя автомобилем «БМВ», сбил пешехода.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм уточняются. Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

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