В Калуге столкнулись две «Лады»

В субботу, 16 сентября, в Калуге произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 10:13 на 61 километре трассы «Р-132» столкнулись две «Лады». По предварительной информации, пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Тяжесть травм и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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