В небе над Калужской областью сбили беспилотник

В ночь на субботу, 16 сентября, в Калужской и Тверской области сбили беспилотники. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, террористическая атака была отражена средствами ПВО. Летательные аппараты уничтожили.

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