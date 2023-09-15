Опубликованы фото с места ДТП с КамАЗом в Калужской области: погиб один человек, пострадали четверо

Утром в пятницу, 15 сентября, на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово в ДТП погиб человек. Еще четверо, среди которых двое детей 9 лет и 2 месяцев, попали в больницу.

По предварительным данным, 19-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио». Погибший и все пострадавшие находились в легковушке.

Удар пришелся в водительскую сторону «Киа». Машину смяло.

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