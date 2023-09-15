В Калуге 24-летний водитель «Опеля» врезался в столб

Около 23:00 в четверг, 14 сентября, на улице Московской в Калуге в районе дома №197 в столб врезался автомобиль «Опель Астра». В этой аварии пострадал один человек, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель двигался со стороны улицы Билибина в сторону улицы Карла Либкнехта и не справился с управлением.

Водителя отвезли в больницу с различными травмами.

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