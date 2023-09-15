Два ребенка пострадали в ДТП с КамАЗом на дороге Калуга – Медынь

Как мы уже рассказывали, утром 15 сентября на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово 19-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио».

В этой аварии погиб один человек. В больницы попали две женщины и двое детей – 9 лет и 2 месяцев. Взрослые доставлены в областную больницу, дети – в детскую областную, сообщил региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.

У женщин травмы средней степени тяжести, у детей легкие повреждения.

- Работали три бригады, скорость доезда - 14 минут, - прокомментировал Пахоменко.

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