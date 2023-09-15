В Калужской области КамАЗ врезался в «Киа»: погиб один человек, пострадали трое

Около 8:15 утра в пятницу, 15 сентября, на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово произошло смертельное ДТП. Об этом нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», за рулем которого находилась 21-летняя девушка.

Погиб пассажир «Киа». Водитель легковушки и еще два человека из этой машины, среди которых ребенок, попали в больницу.

На месте работают оперативные службы.

Движение затруднено в обе стороны.

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