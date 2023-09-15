В Калуге сгорела баня

Около 6 утра в пятницу, 15 сентября, в Калуге произошел пожар на улице Калужской на Маяковке. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Помещение сильно выгорело.

Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.