В Калуге «Опель» врезался в столб на улице Московской

Около 23:00 в четверг, 14 сентября, на улице Московской в Калуге вылетел с проезжей части на газон автомобиль «Опель». Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.

Сообщается, что в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

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