Подшефный Калуге корабль «Самум» отбил атаку беспилотного катера

В четверг, 14 сентября, подшефный Калуге ракетный корабль «Самум» уничтожил атаковавший его беспилотный катер. Об этом заявили в министерстве обороны России.

Как утверждают в Минобороны, украинский катер пытался атаковать корабль, но его уничтожили.

Ранее Калуга 25 лет шефствовала над кораблем «Мираж», однако в 2018 году его списали.

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